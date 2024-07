VIDEO – Calendario Serie A 2024-2025 segui la presentazione in diretta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inizia ladeldellaladella cerimonia in programma a Roma! Su Inter-News.it anche il LIVE testuale di tutte le giornate, per non perdere neanche una partita del campionato che avrà inizio sabato 17 agosto. IL PROGRAMMA – Dalle ore 12 inla cerimonia dideldella. Mancano quarantaquattro giorni esatti all’inizio del nuovo campionato, che inizierà sabato 17 agosto con le prime partite: due anticipi alle ore 18.30, due alle ore 20.45. Si andrà avanti sino a domenica 25 maggio, con l’ultima giornata. Si giocherà sempre, tranne le quattro soste per le nazionali, con giornate natalizie il 22 e 29 dicembre oltre al 5 gennaio come l’anno scorso.