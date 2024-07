Ucraina | ‘attacchi al macello’ dai russi la brutale tattica per sfiancare le difese di Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Quanto può valere una vita umana in guerra? Per l’esercito russo decisamente poco. L’, infatti, denunciaalda parte delle forze russe contro i propri soldati. Attacchi scarsamente organizzati dal punto di vista tattico, ma che hanno l’obiettivo di abbattere a livello fisico e mentale gli ucraini. Queste azioni avvengono ogni giorno e si rivelano terribilmente letali per i. Tra maggio e giugno Mosca ha registrato circa 1200 perdite al giorno, il tasso di letalità più alto dall’inizio delle ostilità. Sebbene gli attacchi siano scarsamente preparati, sono anche molto sfiancanti per le forze di. Anche il colonnello Anton Baev, della brigata Khartia, denuncia che in poche ore, al fronte aperto dallo scorso maggio a nord di Kharkiv, possono arrivare anche diverse ondate di attacchi.