Matrimonio Incorvaglia-Ciavarro nozze in Versilia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 4 luglio 2024 – È l’estate dei matrimoni vip in toscana. Dopo quello tra Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser ad Artimino, e tra il calciatore Federico Chiesa e la modella Lucia Bramani (il 20 luglio in Maremma), all’appello manca quello di Clizia Incorvaia e Paolo, il cui fatidico sì è previsto il 12 luglio in. La scelta di Forte dei Marmi è significativa: proprio inMassimoed Eleonora Giorgi si conobbero, ai tempi del set di “Sapore di Mare 2-Un anno dopo”. La sposa avrà due abiti, firmati dal brand di moda Galia Lahav. Il resto dei particolari, dalla torta alle bomboniere, sarà una sorpresa. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello, dove entrambi sono stati concorrenti. I due hanno un figlio, nato nel 2022, Gabriele.