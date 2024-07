Dramma in palestra a Pero Cade durante l’arrampicata Ventenne grave al Niguarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una cadutal’allenamento per, martedì sera in una grossadi. E un piccolo giallo sulla prima ricostruzione dell’incidente che di sicuro ha portato una ragazza di vent’anni in codice rosso all’ospedale, dove ieri era alle prese con gli approfondimenti clinici necessari a stabilire l’entità dei traumi fisici riportati. Sono quasi le 22.30 quando parte la chiamata al 112. Da via Gramsci 29: la richiesta di aiuto proviene da Urban Wall, che si definisce come "una delle palestre di arrampicata indoor più grandi d’Europa". L’intervento del 118, che manda ambulanza e automedica, è per una caduta. Secondo Areu, scrive l’agenzia Agi, la caduta della ragazza sarebbe stata provocata da un malore che l’avrebbe colpital’allenamento.