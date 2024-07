Watch Dogs | al via le riprese del film ispirato al videogame

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E’ ufficialmente partita la produzione delal celebreUbiSoft ““. Ad annunciare l’inizio delleè stato il regista Mathieu Turi attraverso il suo account Instagram. L’immagine rilasciata mostra il classico ciak di scena con il titolo delin bella vista. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento Turi dirigerà nelTom Blyth (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) in coppia con Sophie Wilde (Talk to Me). Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.sarà diretto da regista francese Mathieu Turi, mentre Christie LeBlanc ha scritto la bozza originale poi revisionata da Victoria Bata. Yariv Milchan, Presidente e CEO di New Regency, e Natalie Lehmann, Presidente del settore Motion Pictures e Television di New Regency, produrranno ilinsieme a Margaret Boykin, Responsabile dei contenuti di Ubisoft& Television.