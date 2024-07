Tour de France Come Cavendish nessuno mai

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A Saint Vulbas, nel pomeriggio del 3 luglio del 2024, poco dopo le 17:40, Eddy Merckx è diventato definitivamente un passato lontano delde. Era riuscito a rimanere un presente nonostante gli anni che si sono sommati, i campioni che hanno pedalato per le strade di Francia. Perché si è sempre un presente quando si è il corridore che ha vinto più tappe alde. Da oggi non lo è più, da oggi Markè il corridore con più successi di tappa alla Grande Boucle: trentacinque vittorie in quattordici partecipazioni in diciassette anni. Lo credevano folle, un illuso, quando in inverno decise di continuare a correre, di concedersi un altro anno in gruppo. Ma cosa vuoi fare a trentanove anni?, era il pensiero dei più. Glielo avessero chiesto davvero, avrebbe risposto vincere, vincere ancora una tappa alde, l’ultima dannatissima tappa alde