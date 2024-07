Mobilità green nuovi incentivi Buoni a studenti e lavoratori per acquistare bici elettriche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)per 40mila euro, da mettere a disposizione dei legnanesi che ne faranno richiesta e per il 60% destinati a dipendenti e: è questa l’ultima iniziativa del Comune di Legnano, che ha emessofinalizzati all’acquisto dia pedalata assistita e che fino al 22 luglio si appella ai produttori/rivenditori diclette, scuole, enti e aziende così che possano accreditarsi per il sistema appositamente creato. Il progetto è parte del Programma di incentivazione dellasostenibile (PRIMUS) ed è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. "Continuiamo con le azioni previste all’interno del progetto “Legnano by bike - centro e periferie in rete“ con un’altra iniziativa che punta a incentivare lasostenibile negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro – ha detto a proposito dell’iniziativa l’assessore alla Quotidianità, Monica Berna Nasca –.