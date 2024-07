Manna scatenato anticipa tutti e lo porta a Napoli | che colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il ds delGiovannilavora per costruire la rosa da affidare a Conte: il dirigentein azzurro un superAntonio Conte ha indicato la strada da seguire a tutto il: il tecnico leccese ha vestito anche i panni del manager – che peraltro gli calzano a pennello viste anche le esperienze in Premier League – e sul mercato ha individuato dove e come intervenire. Dal presidente De Laurentiis all’ad Chiavelli fino ovviamente al dsed alla squadra mercato azzurra formata da Micheli e Mantovani,lavorano in un’unica direzione per rinforzare gli azzurri. Fin qui nessunannunciato nonostate il mercato sia aperto da lunedì scorso ma ilsta ponendo la basi per una serie di acquisti a raffica. Rafa Marin è soltanto da annunciare ma la campagna di rafforzamento è pronta ad entrare nel vivo nelle prossime ore: diversi gli obiettivi da stringere e chiudere, con il dsdi stanza a Milano per piazzare i primi colpi.