Ginnastica artistica l’Italia si lancia verso le Olimpiadi passando dagli Assoluti Sfida tra Fate per i Giochi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel weekend del 5-7 luglio andranno in scena i Campionati Italianidi. Sarà Cuneo a ospitare la massima rassegna tricolore, vera e propria tappa di avvicinamento alledi Parigi 2024, ormai distanti soltanto tre settimane. Il DT Enrico Casella userà l’appuntamento in terra piemontese per ufficializzare il quintetto femminile che parteciperà ai: dovrà nei fatti selezionare tra una rosa di sei atlete, visto che Asia D’Amato si è infortunata agli Europei e Vanessa Ferrari si è definitivamente chiamata fuori a causa di un problema muscolare (ma comunque non gareggiava da tre anni). Lesi fronteggeranno a viso aperto per un body azzurro. Manila Esposito si presenterà all’appuntamento dopo aver dominato gli Europei e avere anche conquistato lo scudetto con laCivitavecchia.