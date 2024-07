Cosa prevede il nuovo Elenco nazionale sui beni dual-use

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Anche l’Italia si è dotata di undi controllo per ia duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione indivie. L’l’autorizzazione preventiva per l’esportazione, l’assistenza tecnica e l’intermediazione dicome circuiti integrati, amplificatori di segnale, apparecchiature per l’incisione a secco, microscopi elettronici a scansione, silicio e materiali connessi ai microprocessori, computer quantistici e i loro software e tecnologie. È quanto contenuto in un decreto del viceministro degli Esteri (numero 1325/BIS/371 – allegato A), firmato il 1° luglio dal viceministro Edmondo Cirielli. Il 20 ottobre scorso, l’Unione europea ha pubblicato una comunicazione con i primi elenchi nazionali di controllo delle esportazioni notificati da Stati membri, secondo quanto previsto dal Regolamento-Use.