Biden pronto a farsi da parte lo dice il Nyt Kamala Harris la sostituta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il New York Times ha appena postato la notizia secondo cui Joesarebbe vicino a rinunciare alla candidatura per le prossime elezioni presidenziali di inizio novembre. Una voce che a Washington in realtà si rincorre dal giorno del primo dibattito con Donald Trump in cui l'attuale presidente Usa è stato superato dal rivale ed è apparso in condizioni fisiche e mentali preoccupanti. Nei giorni seguenti lo staff della Casa Bianca aveva sempre negato ogni possibilità di passo indietro ma la realtà è che anche dentro il Partito Democratico sono in molti coloro che sperano in un cambio di candidato. Sedovesse rinunciare toccherebbe alla sua vice, la discussa, prendere il suo posto. .