Autovelox le nuove regole per l’estate | su quali strade si possono trovare e come difendersi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il decreto ministeriale di aprile ha stabilitonormative per il posizionamento degli. Levariano in base al tipo di strada e di apparecchiatura (fissa o mobile) e non si applicano allepresidiate da agenti che fermano immediatamente il trasgressore. Esse riguardano principalmente le rilevazioni “a distanza” con successiva notifica del verbale, che costituiscono la maggioranza dei casi. Le postazioni fisse già installate dovranno essere adeguate entro 12 mesi, altrimenti saranno disattivate fino a quando non verranno messe a norma. Con l’arrivo dele l’inizio dei primi esodi estivi, ecco tutte leda seguire per non incappare in une rischiare multe salate. Dove siinstallare gliAd aprile del 2024 il governo ha approvato il nuovo Codice della Strada, un decreto ministeriale voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini.