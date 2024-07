Aggredisce alle spalle un ospite della Caritas denunciato a Terracina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – I poliziotti del commissariato di, hannoin stato di libertà un uomo italiano,di, resosi responsabile di lesioni ai danni di un altrostessa struttura. Gli agenti sono intervenuti presso il centro su segnalazionesala operativa e giunti sul posto hanno appurato che uno degli ospiti, per futili motivi, aveva aggredito fisicamente un altro soggetto ospitato presso la struttura e che ivi stava svolgendo le funzioni di guardiano. In particolare l’aggredito si sarebbe recato nella stanza dell’aggressore e, dopo avergli fatto notare il mancato rispetto delle regole di convivenza del centro, sarebbe stato aggreditospe scaraventato per terra nel corridoio.