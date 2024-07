Addio a Gianni Filippone | Pianella Piange l' Assessore Che Ha Dedicato la Vita alla Comunità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pescara - Oggi è deceduto all'ospedale di Pescaracomunale di 67 anni noto per il suo impegno instancabile verso il territorio. Il sindaco Taddeo Manella ha espresso profondo cordoglio per la perdita di, ricordandolo come un uomo che hala sua interaal servizio delladi, ex segretario del Pd e consigliere provinciale dell’Italia dei Valori, era parte della giunta comunale dal 16 maggio 2023, occupandosi delle deleghe alle manutenzioni, ecologia, ambiente, igiene urbana e politiche della casa. Iniziò la sua carriera politica giovanissimo a, e dal 1997 ha continuato a servire la suacon passione e dedizione. Il sindaco Manella ha dichiarato: “rimarrà nella memoria di tutti per il suo impegno incrollabile e la sua dedizione senza pari verso