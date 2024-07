Vi scrivete sempre ma non vi vedete mai | cos’è la phone zone e come uscirne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Un messaggio, poi un altro, poi una reaction e un like alla foto. La conversazione è brillante, ma il vostro rapporto esiste solo nei direct di Instagram o nella chat di Whatsapp. Eppure vivete nella stessa città: quanto sarà difficile uscire per un caffé? Molto: benvenuti nella. Termine nato sui social per indicare una situazione che esiste da: tu hai una cotta, ma l’oggetto dei tuoi desideri ti vede soloun amico di penna.laLa– letteralmente: la zona grigia in cui si sta solo al telefono – miete le sue vittime specialmente in estate, che è la stagione dei nuovi incontri, delle cotte e dei flirt. C’è più voglia di divertirsi e di mettersi in gioco, ma non necessariamente di impegnarsi. E così, ai tempi delle reaction e dei like, spesso si finisce in un limbo di dubbi e paranoie, anziché provare a conoscersi di fronte a uno spritz.