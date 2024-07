Usa Corte Suprema concede immunità parziale a Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladegli Stati Uniti ha riconosciuto all'ex presidente Donaldl'dalle incriminazioni penali per gli atti compiuti nella sua veste ufficiale. I giudici, a maggioranza conservatrice, hanno stabilito che questa protezione non vale per gli atti privati, rimandando al tribunale di primo grado il compito di stabilire quali comportamenti tenuti dadurante l'assalto al Congresso del 6 gennaio rientrano in questa categoria, e quindi possono portarlo in giudizio. "Questa decisione è una grande vittoria per la democrazia", ha commentato