Sparizioni e condanne Tutte le tappe della vicenda Bozzoli

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - La sera dell'8 ottobre 2015 poco dopo le 19 l'imprenditore bresciano Mario, 50 anni, dopo avere avvertito la moglie che sarebbe arrivato in ritardo a una cena sul lago di Garda, sparì nel nulla. L'auto ferma nel parcheggio, svanito il suo telefono e ogni sua traccia. Il figlio andò a cercarlo poche ore dopo nella fabbrica di famiglia di Macheno, in Valtrompia. Nulla. In una storia costellata di, sei giorni dopo Giuseppe Ghiradini, operaiostessa ditta, venne inghiottito nei boschiValcamonica dopo avere cancellato la prevista battuta di caccia con un amico. Il 18 ottobre del 2015 fu trovato morto con un'esca di cianuro nello stomaco tra gli arbusti a Case di Viso. Il primo ottobre 2021 la Corte d'Assise condanna all'ergastolo Giacomo, nipote di Mario, colpevole dell'omicidio dopo avere covato "a lungo" il piano di eliminare lo zio per dissidi legati alla gestione dell'azienda.