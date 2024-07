Rivoluzione Uffizi | Ambasciatori dei musei del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 - Le Gallerie deglidi Firenze al centro di una vera e propriatargata Simone Verde. “Ambasciatore deiitaliani nel” è l’obiettivo che il nuovo direttore del museo si è posto per gli. E per farlo detta regole e tempi, illustrando i piani di azione durante una conferenza stampa nella sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, a Roma. “Glihanno rappresentato, innanzitutto a livello architettonico, il prototipo del museo occidentale” dice Verde. E spiega: “Il suo modello lo troviamo infatti replicato per secoli e fino a oggi in tutto il. Inoltre gliassieme a Palazzo Pitti sono oggi una vera e propria enciclopedia vivente della storia universale deiche va dal Rinascimento fino al Modernismo di Michelucci, Gradella e Scarpa”.