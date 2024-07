MotoGp Aleix Espargaro sarà il nuovo test rider Honda dal 2025 | l’addio ad Aprilia è definitivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Prossimo al ritiro da pilota,continuerà la sua carriera professionale nel mondo della. Lo spagnolo, infatti, entrerà a far parte del gruppo(Hrc) in qualità dicollaudatore.affiancherà l’altrodriver Stefan Bradl con l’obiettivo di dare una mano concreta a una squadra che sta attraversando diverse difficoltà nelle ultime stagioni, soprattutto a livello di risultati in pista. Mir e Marini collezionano risultati inquietanti, Zarco è l’unico che, forse, riesce a mascherare i limiti tecnici della Hrc. Ma i risultati sono comunque pessimi. L’esperienza dello spagnolo potrà risultare fondamentale: il suo apporto all’, ad esempio, è stato positivo e in continua crescita. Persi tratterà comunque di un ritorno: lo spagnolo, infatti, ha cominciato la sua carriera proprio con la, dal 2004 al 2006 (tra 125cc e 250cc).