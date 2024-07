De Bruyne contro un giornalista italiano la risposta stizzita | stupido! | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) “Kevin, ti fa male che la ‘Golden Generation’ non ha raggiunto la finale ancora una volta?“. Tancredi Palmeri,di Sportitalia, ha rivolto questa domanda a Kevin Denel post partita di Francia-Belgio, gara terminata per 1-0 in favore dei ‘Bleu’ grazie all’autogol di Vertonghen. Degli ha risposto dandogli dello ‘’. Ma ricostruiamo la vicenda. La domanda in questione fa riferimento alla ‘Generazione d’oro’ del calcio belga, un’infornata di talenti unica nella storia dei ‘Diavoli rossi’ che, oltre al già citato KDB, vede calciatori come Lukaku, Courtois, Vertonghen, Witsel, Carrasco, Tielemans il giovane Doku (l’ormai ritirato Hazard). Grandi le aspettative e le pressioni sulla squadra belga che poi, puntualmente, delude le attese.