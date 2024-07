Caso Siri la Consulta | Il Senato non poteva negare l’uso delle intercettazioni dell’allora senatore della Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Due anni fa Palazzo Madama commise un errore: negò ai pm l’utilizzoche coinvolgevano l’allorareArmando, coinvolto in un’indagine a carico di alcuni imprenditori che operavano nel settoreenergie rinnovabili. Bene: quel diniego non aveva ragione di esistere. È quanto stabilito dalla sentenza numero 117, che ha annullato la deliberazione con cui il 9 marzo 2022 ilnegò l’autorizzazione richiesta dal Tribunale di Roma all’utilizzo. Il motivo: la delibera di Palazzo Madama è in contrasto con l’articolo 68, terzo comma,Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondereopinioni espresse e dei voti dati nell’esercizioloro funzioni.