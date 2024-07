Carbone nuovo allenatore dell’Inter Under 18

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024)18 L’attacco di Zenga: “È un traditore”. Ecco cos’è successo tra i due. Vecchie ruggini che riemergono e che aiutano a capire come certi rapporti non siano più gli stessi. La crepa è in questo caso quella tra Walter Zenga e Benito, portata alla luce proprio dall’ex portiere nerazzurro. IL MESSAGGIO DI ZENGA – “Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l’18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Ledovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà Va beh @inter forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi”.