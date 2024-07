Benininsieme presentata la quindicesima edizione | il 9 luglio l’evento al Labelon Beach Club di Bacoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Il 9a partire dalle 19.30 alin Via Spiaggia Romana atornabenefico è arrivato all’n. 15 ed è organizzato da DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi in partnership con Missione Effatà, presieduta da Filippo Smaldone. Come sempre l’appuntamento gode del patrocinio del Consolato del Benin a Napoli. La serata solidale è statain conferenza stampa al Circolo Posillipo cui hanno partecipato Aldo Campagnola Presidente del Circolo Posillipo, Giuseppe Gambardella console del Benin a Napoli, Maria Caniglia Presidente IV municipalità di Napoli, Roberto Pennisi Presidente Darefuturo Onlus, Filippo Smaldone Vicepresidente Missione Effatà. Numerosi i progetti solidali che potranno essere sostenuti con una offerta minima di 40 euro: il primo prevede il completamento, l’arredo e la messa in funzione del Centro contro la malnutrizione “In memoria di Marina e Maria” realizzato da DareFuturo Onlus presso la Missione delle Figlie di San Camillo di Sanguerà (Lomè) in Togo grazie al generosissimo lascito testamentario della Famiglia Pisani.