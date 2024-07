Aurora Ramazzotti la lezione di accettazione Michelle Hunziker | Mi hai commossa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) “2011. Un respiro profondo”. C’è un tema su cui si rischia sempre di scadere nelle banalità. Un argomento che è strettamente personale. In cui tutti, però, mettono “bocca”, spesso con l’intento di ferire. “Ora tiro dentro la pancia”. Chi non lo ha mai fatto? In estate, la stagione bella per eccellenza, spesso vissuta come un incubo, l’idea di mettersi in bikini, di sentire gli occhi addosso, di percepire i giudizi altrui. Anche in silenzio. “In costume ho la pancia”. Queste sono le dichiarazioni scritte dasu Instagram, una riflessione che, di fatto, è una storia, un percorso diiniziato più di un decennio fa. Immediato il commento di mamma: “Mi ha commosso ciò che hai scritto. Io ero accanto a te in ognuno di questi momenti di apnea”.