Antisemitismo Meloni corre ai ripari | Fuori chi vuol tornare indietro…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) La premier Giorgiaha risposto con fermezza all’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale. L’inchiesta è divenuta in poco tempo un vero e proprio caso mediatico, mettendo in luce i richiami al nazismo e al fascismo di molti componenti e alle dimissioni, tra l’altro, della responsabile dei giovani di FdI Flaminia Pace. Così, oggi, la presidente del Consiglio ha voluto mettere un punto inviando una lettera ai dirigenti del suo partito. “Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia Fratelli d’Italia e quali siano le grandi sfide storiche della nostra epChat antisemite di Fratelli d’Italia: saltano le teste di Pace e Segninioca.