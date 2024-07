Qui siamo tutti in balia dei banditi Lo sfogo di un imprenditore derubato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – ”Quel giorno , non cifermati". Marzo 2023: un commando assalta l’azienda di Marco Benedetti, a Ponticino. Un’azione paramilitare: alberi tagliati usati come barricate lungo le via d’accesso, un’auto lanciata contro il cancello per aprire un varco, la cassaforte fatta saltare, bottino importante. Un anno dopo, Benedetti passa in rassegna i colpi messi a segno in altre aziende e sbotta: "Così non è più possibile andare avanti, non finiremo mai". Su tutto, l’appello, netto, affinché "lo Stato difenda le nostre imprese che creano posti di lavoro e muovono l’economia non solo del distretto orafo ma dell’intera provincia, basta pensare all’indotto". Benedetti, si è confrontato con i suoi colleghi? Qual è il quadro un anno dopo l’assalto alla sua azienda? "Assistiamo impotenti a una escalation di criminalità perchè ihanno capito che Arezzo è un territorio ricco ma al tempo stesso sguarnito sul piano della sicurezza pubblica perchè i ministeri dell’Interno e della Difesa ragionano a livello statistico, per cui un furto in appartamento vale quanto il furto alla Salp e dunque i numeri saranno sempre bassi, ma qui c’è da difendere un sistema economico fondamentale.