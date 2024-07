Jesi Fioretto maschile | Tommaso Marini numero uno al mondo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’altra atleta italiana legata al clubno, Alice Volpi, è quarta nel ranking mondiale alle spalle della statunitense Lee Kiefer, della Errigo e della Favaretto, 1 luglio 2024 –sbarcherà a Parigi ai giochi Olimipici 2024 dauno al. Campione mondiale ed europeo al termine delle gare individuali di tutti i Campionati Continentali svoltisi a giugno è in vetta alla classifica mondiale ed affronterà la sua prima Olimpiade in carriera non solo da oro mondiale ed europeo in carica, ma anche comeuno del Ranking. L’atleta che si allena in via Solazzi sede del Club schermaprecede lo statunitense Nick Itkin e l’olimpionico di Tokyo 2020, Ka Long Cheng, portacolori di Hong Kong. L’altra atleta italiana legata al clubno, Alice Volpi, è quarta nel ranking mondiale alle spalle della statunitense Lee Kiefer, della Errigo e della Favaretto.