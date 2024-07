Firenze al via i concerti fuori città del Musart Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - Standard jazz, brani originali e qualche perla del pop e del rock. Tutti rivisti attraverso la lente dell’improvvisazione insieme a due maestri del genere. Si rinnova la collaborazione tra il chitarrista Giulio Stracciati e il contrabbassista Ares Tavolazzi, in concerto mercoledì 3 luglio alla Terrazza Dino Campana per “ E adesso che tocca a me”, la rassegna delche porta eventi e, dando spazio ai grandi side-men della musica italiana. Cofondatore degli indimenticati Area e figura di primo piano della musica internazionale, Ares Tavolazzi ha “prestato” il suo contrabbasso a Pat Metheny, Bollani, Guccini, Capossela, Paolo Conte e tanti altri big. Non è da meno il curriculum di Giulio Stracciati, già al fianco di Enrico Rava, Paolo Fresu, Elvin Jones La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.