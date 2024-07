Errani-Noskova oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sarase la vedrà contro Lindanel match valido per ildi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Nel tennis mai dire mai, ma servirà una mezza impresa alla tennista azzurra, che ha pescato la 30^ testa di serie, la cecae partirà ampiamente sfavorita. Sarita è una lottatrice e si giocherà come sempre le proprie carte, ma non sarà facile resistere alla bordate della rivale, che dispone di colpi molto potenti, a partire dal servizio. Detto questo,ha una grande esperienza sull’erba – ma non si è mai spinta oltre il terzo– ed è reduce dalla semifinale raggiunta a Gaiba. TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREsi affronteranno, lunedì 1 luglio, come quarto match dalle ore 12:00 sul campo numero 4 (al termine di Bergs-Cazaux).