Campania allerta gialla per maltempo | rischio di temporali allagamenti e frane

(Di lunedì 1 luglio 2024) Napoli, 1 luglio 2024 –inper ildi: l’allarme è stato diramato dalla Protezione civile e sarà in vigore dalle 10 alle 22 di domani 2 luglio sull’intero territorio regionale. Lo scenario che si prospetta è quello di fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Non sono escluse le grandinate. I rischi Gli esperti hanno messo in guardia dai possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie per via delle raffiche di vento, dalle fulminazioni, dalla caduta di rami o alberi e dai ruscellamenti con fenomeni di trasporto di materiale. Possibili anche l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua minori con conseguenti inondazioni e l’allagamento dei locali interrati e al pian terreno.