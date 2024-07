A tavola la rimpatriata della 5ª O del ’Monti’ Una festa 45 anni dopo il diploma di ragioneria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) La sera del 28 giugno, presso l’Agriturismo Ristorante Corte dei Gioghi, si sono riuniti ancora una volta gli ex studenticlasse 5°O, dell’Istituto Tecnico Commerciale “Vincenzo Monti”, per festeggiare il 45°versario deldi, conseguito nell’annata scolastica 1978/79. Trascorrono gli, ma il desiderio di ritrovarsi e di ricordare i bei momenti passati insieme è sempre vivo, per cui la serata si è svolta con grande entusiasmo e spirito positivo. L’appuntamento, ovviamente, è già fissato alla prossima, ae con il desiderio di rivedersi di sempre. .