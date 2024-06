Sinergie d’estate Santoni presenta una special edition con BMW

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) Si è appena celebrato il primo passo di una più ampia progettualità sinergica tra il brand automotive BMW e la Maison marchigiana. A Milano nella suggestiva cornice della House of BMW di via Monte Napoleone 12 a Milano, in occasione dellazione della nuova BMW Serie 5 Touring, sesta generazione della station wagon della Casa di Monaco.ha infatti tinto la propria iconica calzatura Carter doppia fibbia in Frozen Deep Gray Metallic, Black Sapphire Metallic, Tanzanite Blue Metallic, Cape York Green Metallic e Fire Red Metallic, con una ricerca quasi alchemica delle giuste miscele di colore della palette BMW. A partire dallo scorso 26 giugno, quindi, si può pre-ordinare la propriaCarter parte della, presso la boutiquein via Montenapoleone 6 o sull’e-commerce.