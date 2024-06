Qui di fronte a te il singolo inedito di Halyna Gaia Tupys scritto da Mariella Nava

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 30 giugno 2024) MILANO – Dal 28 giugno è in radio “Qui dia te”, ildidacon musiche e produzione artistica di Franco Micalizzi, disponibile in digitale dallo stesso giorno (New Team Music / Believe). «Quando il Maestro Franco Micalizzi, noto ed apprezzato compositore di tante colonne sonore di successo, mi ha parlato di una voce interessante, duttile e sensuale e di un suo brano musicale da vestire con parole – raccontache hail testo – ho immaginato quelle canzoni che riempivano l’aria d’estate, e ho consegnato ad una sensibile e nuova interprete un testo che parla d’ amore. “Qui dia te” è la presa di coscienza di avere finalmente incontrato la persona giusta e di non volerla perdere per niente al mondo.