MX2 Kay de Wolf vince gara-2 in Indonesia e si aggiudica il GP terzo Andrea Adamo!

(Di domenica 30 giugno 2024) Si è chiuso il Gran Premio d’di West Nusa Tengper quanto riguarda la MX2. Dopo il successo in-1, Kay desi è ripetuto anche in-2: si è preso subito la seconda posizione, sembrava non riuscire ad andare a prendere Lucas Coenen e invece è riuscito nell’impresa di rimontare e andare are. Coenen sembrava davvero in gestione di questa seconda manche: il belga aveva più di sei secondi di vantaggio nei confronti di denella prima parte di, poi il neerlandese è salito di giri tornata dopo tornata, avvicinandosi sempre di più al suo diretto avversario per la prima posizione. Sorpasso che è avvenuto a nove minuti dalla fine, all’altezza del decimo giro percorso, con una rimonta davvero incredibile e rapidissima per colui che poi andrà are con sette decimi di vantaggio rispetto a Coenen: il belga ha provato a rimanere agganciato, ma non è riuscito ad offrire un vero e proprio attacco nel finale.