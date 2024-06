Università di Pavia smontate le tende | dopo 44 giorni l' acampada si è sciolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Il cortile Cortile Adnan Al-Bursh in ricordo del medico palestinese torturato è tornato ad essere il cortile Volta.44nel pomeriggio è stato sciolto il presidio allestito dai Giovani per la Palestina nella sede centrale dell’. La decisione è stata presache il rettore Francesco Svelto ha accolto la richiesta di dialogo e l’istituzione di un tavolo di lavoro paritetico di cui faranno parte quattro docenti, quattro studenti e un quinto docente che ha avviato diversi rapporti di collaborazione con il Medio Oriente. Il tavolo che si riunirà lunedì per le questioni organizzative, il prossimo 15 luglio discuterà le mozioni che saranno elaborate. Fino a quel momento un'aula verrà messa a disposizione degli studenti per le assemblee sempre molto partecipate che finora sono state organizzate.