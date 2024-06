Disastro Italia le colpe di Spalletti Ma cambiare ct non è la soluzione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 29 giugno 2024) Non è stato nemmeno necessario attendere il fischio finale del polacco Marciniak all'Olympiastadion di Berlino per dare il via alla caccia alvole delazzurro. Che, come tradizione, è diventato il ct Luciano, messo sul banco degli imputati per non aver presentato una nazionale all'altezza delle aspettative all'Europeo. Più dell'uscita negli ottavi di finale, decisivo il modo in cui è maturata: umiliati dalla Svizzera dopo esserlo stato nel girone dalla Spagna, convincenti solo con l'Albania, salvi in extremis nel match spareggio con la Croazia. Troppo poco, pur avendo raggiunto l'obiettivo minimo della seconda fase. E adesso che si fa? Il partito di chi vorrebbe un passo indietro sotto forma di dimissioni è nutrito, spinto dall'enorme delusione per il nulla visto in campo.