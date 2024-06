Sabato un asteroide appena scoperto più grande della Grande Piramide di Giza sfreccerà tra la Terra e la Luna

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 28 giugno 2024) UnPiùdiAttraverserà la TraiettoriaUndelle dimensioni di un grattacielo,recentemente, passerà vicino allaprossimo. Si stima che l’2024 MK abbia un diametro di circa 480 piedi, piùdi. L’avvicinamento dell’2024 MK L’viaggerà a circa 21.000 miglia all’ora nel suo passaggio ravvicinato, a una distanza di circa 184.000 miglia dallada astronomi del Sudafrica il 16 giugno, non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, ma la NASA lo classifica come “potenzialmente pericoloso”. L’Orbita Precaria dell’L'articolo, un, piùditra lae laproviene da News Nosh.