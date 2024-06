Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 16:45 TG1 – Che tempo fa 17:00 UEFA Euro2024 Germany – Ottavi di finale Svizzera – Italia (Kick off 18:00) In studio Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. A cura di Paola Arcaro 20:00 TG1 20:35 Notti Europee 22:00 Film I ribelli del weekend 1^ Visione Rai (2023) Family drammatico Regia di Marc Rothemund 23:50 TG1 Sera 23:55 UEFA Euro2024 Germany – Ottavi di finale Svizzera – Italia (Replica del pomeriggio) 01:40 Applausi la vita è scena 02:10 Opera “Rigoletto” 04:10 Che tempo fa 04:15 RaiNews24 (ItaliaSì! Bis e Reazione a Catena non andranno in onda) RAI 2 08:55 (anziché 18:10) Gli imperdibili 09:00 Radio2 Happy Family 14:00 Tour de France 1^ tappa Firenze – Rimini 18:10 TG2 L.