(Di venerdì 28 giugno 2024) 23.00 In risposta al ritiro degli Usa dalla moratoria che aveva messo al bando i sistemistici ae cortoMosca deve riprendere la produzione di questi vettori. Lo ha detto il presidente russo Vladimirin una riunione del Consiglio di sicurezza citato dall'agenzia Ria Novosti. "Dobbiamo avviare la produzione di questi sistemi d'attacco e poi in base alla situazione reale, prendere decisioni su dove collocarli, se necessario, per garantire la nostra sicurezza", ha affermato