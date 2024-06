Papa Francesco e l’incontro con Al Gore | quel dialogo sul clima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno 2024 – Oggi pomeriggioha ricevuto Al. L’ex vice presidente degli Stati Uniti è a Roma per la tre giorni del summit della sua associazionete Reality Project.si è svolto in forma strettamente privata nella residenza di Santa Marta. Con il pontefice c’erano padre Enzo Fortunato, coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini, ed il suo vice, Aldo Cagnoli; con Alc’era il direttore di Green & Blue Riccardo Luna.ha molto lodato ilper l’impatto che l’enciclica Laudato Sì ebbe sull’Accordo di Parigi sulnel 2015 e per la recente esortazione apostolica Laudate Deum.ha ringraziatoper la “inquietudinetica” che da sempre anima la sua attività politica.