Sciopero lavoratori Cine-Audiovisivo a Roma | Siamo ai titoli di coda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giu. (askanews) – Idelsi raduneranno martedì 4 Giugno, a partire dalle 10, presso Piazza Santi Apostoli a, per “portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la drammatica situazione in cui versa il comparto. Migliaia didel settore infatti sono attualmente senza occupazione, ma soprattutto senza nessuna prospettiva futura a causa della gestione dei decreti ministeriali riguardanti il settore”. Lo denunciano in un comunicato diverse associazioni di settore nazionali riunite nel comitato “aidi”. Chiedono pertanto “sostegno economico da parte dello Stato, a fronte del ritardo nell’emissione dei decreti e conseguente rallentamento delle attività produttive che comportano una grave perdita sia in termini economici che in termini di anno contributivo a fini pensionistici; la tutela burocratica e legale per il voluminoso comparto dei, attualmente una categoria intesa come saltuaria e discontinua senza protezione dei diritti del lavoro e senza un contratto nazionale regolare; una urgente revisione e attivazione dei decreti attuativi per permettere all’intero settore di rientrare rapidamente in una fase produttiva, e una risoluzione delle problematiche contributive ai fini pensionistici che da anni affliggono la categoria”, si legge nel testo.