La telefonata furiosa di Giorgia Meloni a Salvini dopo l’attacco al Quirinale | Una grande sciocchezza

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unapartita da Palazzo Chigi subitodi Claudio Borghi al. Con toni abbastanza decisiha spiegato a Matteoche o smentiva «o sarò costretta a sconfessarti in tv». Anche perché, ha spiegato la premier al leader della Lega, «Chiedere così le dimissioni di Mattarella è un errore che non porta consenso, anzi. È stata una». Questo è il retroscena all’origine del dietrofront del Capitano: «Non chiediamo le dimissioni di nessuno». Mentre intanto i sondaggi riservati sulle elezioni europee dicono che Fratelli d’Italia sono più o meno sulla soglia del 26% indicata come risultato minimo. E ben lontani dal 30% sognato. Una prospettiva che potrebbe portare a scricchiolare il suo governo.