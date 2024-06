Barbara d’Urso | Ecco perché ho deciso di trasferirmi su TikTok!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024), dopo la tanto discussa “cacciata” da Mediaset ha saputo reinventarsi e da poche settimane hadi approdare su. La conduttrice, da sempre molto attiva sui social, in occasione del suo 67esimo compleanno infatti è sbarcata con il suo primo video sul nuovo social network e hacosì di comunicare anche con una fetta di pubblico anche più giovane. Dopo poco più di due settimane ha già radunato mezzo milione di seguaci, oltre ai costanti e fissi due milioni di visualizzazioni. Non mancano però tantissime critiche ma anche tantissimi commenti e like sotto ogni post condiviso. In una recente intervista a La Stampa,ha così commentato questa sua iniziativa social: Ho sempre cercato di essere “avanti”, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso.