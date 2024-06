Velvet Crop il taglio di transizione | come gestirlo al meglio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) In vista dell’estate o della primavera, in tantissimi scelgono ilcorto o strutturato. In tempi lontani era il pixie cut, ora è diventato mullet o buzz cut. A meno che non si voglia mantenere sempre questo, capita di passare per una fase di. E per ovviare al problema di gestione, esiste il: unmorbido che però da struttura ai capelli. E lo fa mostrando il lato più naturale del capello: incorniciando il viso e andando ad accompagnare tutti i lineamenti nellatracorto e lungo. Il segreto deldice il nome, si tratta di unda una texture quasi sfocata, che incornicia il viso e lo porta in primo piano concentrando tutta l’attenzione sul volto. L’idea è infatti quella di accompagnare la forma del volto, lasciando le lunghezze libere.