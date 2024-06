Speciale viaggi Stelle e mindfulness in Alto Adige sulle Dolomiti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Un tour tra i paesini della Val d’Ega, tra il Catinaccio e il Latemar in. E tra le vette della Val Gardena, ricche di storia e tradizioni 872, 2018, 18. No, non stiamo “dando i numeri”, ma le tre cifre simbolo di Mindful.Latemar, il primo sentiero immersivo direalizzatoAlpi.o in, 7 cose da fare nell’Alpe di Siusi X Leggi anche › Bandiere verdi 2024 di Legambiente: le Alpi italiane sono sempre più green Sotto ledella Val d’Ega Siamo a Obereggen, in Val d’Ega, a 1872 metri.