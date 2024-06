Schlein | mai accordi destre nazionaliste

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 16.00 "In Ue maicon. E' molto grave l'apertura ambigua di von der Leyen a raccogliere voti della destra nazionalista". Così la segretaria Pd,a in Mezz'Ora,Rai3. "Vogliamo una politica estera e di difesa comune perché crediamo in un'Europa Federale. Altra cosa da una corsa al riarmo".Sostegno a Kiev, ma manca ruolo diplomatico dell'Ue. Meloni chiede se la ritiene una leader democratica e lei:"Non sono un juke box che risponde a comando.Inventa ogni scusa per distogliere l'attenzione dai veri problemi".