Musetti cede a Djokovic dopo una maratona al Roland Garros | il serbo ha riacceso la lampadina

(Di domenica 2 giugno 2024) Alle 3.09 del mattino è andata in archivio l’ultima partita di una lunga giornata al. La sfida tra Novak(n.1 del mondo) e Lorenzo(n.30 del ranking) è iniziata con notevole ritardo per via del programma mutato a causa della pioggia che sta imperversando su Parigi. Per questo i due tennisti hanno iniziato il loro incontro alle 22.35. Si è assistito a una, durata 4 ore e 32 minuti, in cui alla fine è statoa prevalere con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0. Un vero peccato per il carrarino che in una fase della partita sembrava davvero in controllo, al cospetto di unaffaticato e in chiara difficoltà. Subìto però il break nel quarto set, la sfida è girata completamente e Nole ha espresso un livello molto alto.