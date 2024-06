Lo rivendico | dopo la figuraccia con Marcegaglia Conte deraglia di nuovo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Io ho parlato di capitalismo infetto, e lo, ma non bisogna fare di tutta un'erba un fascio". Giuseppel'ha fatta grossa e ora tenta la retromarcia in ogni modo. Del resto, prendersela con tutti gli imprenditori, specie a uno dei più importanti congressi nazionali di categoria, non è proprio un'idea geniale. E perfino l'avvocato del popolo l'ha capito. Intervenuto in collegamento al convegno dei Giovani Imprenditori di Rapallo, il leader del Movimento 5 Stelle aveva pronunciato un discorso molto duro all'indirizzo dei meccanismi capitalisti. L'ex premier era arrivato addirittura a parlare di "capitalismo infetto". Parole che avevano mandato su tutte le furie Emma, past president di Confindustria e presidente del B7.