LIVE Sinner-Moutet Roland Garros 2024 in DIRETTA | si gioca in serata attenzione al pubblico francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Corentin, partita degli ottavi di finale del. La sessione serale del campo Philippe Chatrier presenta un match che promette spettacolo sia in campo che sugli spalti: ilparigino proverà a trascinare il proprio beniamino contro il numero 2 del mondo. Cammino pressoché perfetto per, che non ha ancora concesso neppure un set. L’azzurro ha esordito contro Christopher Eubanks vincendo 6-3, 6-3, 6-4. Al secondo turno l’azzurro ha estromesso il talentuosoRichard Gasquet, 6-4, 6-2, 6-4, per poi incrociare e battere il russo Pavel Kotov con un triplo 6-4.