Fiorentina vince 3-2 sull’Atalanta con la doppietta di Belotti

(Di domenica 2 giugno 2024) (Adnkronos) – Laprova a dimenticare l’amara serata di mercoledì scorso ad Atene, con una vittoria sul campo dell’Atalanta ancora ebbra dalla festa di venerdì per la conquista dell’Europa League. Nel recupero della 29/a giornata di Serie A, quando l’incontro non si giocò per il malore al dg viola Joe Barone, poi deceduto dopo qualche giorno al San Raffaele di Milano, la squadra di Italiano, al passo d’addio, supera 3-2 quella orobica con, bergamasco di Calcinate, grande protagonista con unaal 6? e al 46?. Per gli ospiti a segno anche Gonzalez al 19?. Inutile per i padroni di casa le reti di Lookman al 12? e Scalvini al 32?, poi uscito per un problema al ginocchio sinistro che mette a forte rischio la sua presenza a Euro 2024.